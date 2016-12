Sky Sport 1 01:00 bis 03:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League 1. FSV Mainz 05 - FK Qäbälä (ASE), Gruppenphase 6. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Die FSV-Mission Europa League endet nach der Gruppenphase. Den Pflichtsieg beim AS St. Etienne konnten die Mainzer nicht einfahren und verabschiedeten sich nach dem 0:0 vom K.-o.-Phasen-Traum, wo Giganten wie Manchester United gewartet hätten. "Das ist schwer zu verarbeiten", sagte Innenverteidiger Stefan Bell, "die Enttäuschung ist da. Aber wir haben das nicht heute versemmelt, sondern mit den zwei Unentschieden in den Heimspielen." Für Trainer Martin Schmidt ist das Ausscheiden kein Beinbruch. "Das Abschneiden in der Gruppe gibt uns Mut. Die Mannschaft hat an Erfahrung und Überzeugung gewonnen. Davon können wir auch in der Bundesliga zehren", ist der 49-jährige Fußball-Le. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

