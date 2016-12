13th Street 02:10 bis 04:20 Thriller Das Urteil - Jeder ist käuflich USA 2003 Nach dem Roman von John Grisham Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem schrecklichen Amoklauf werden der Börsenmakler Jacob Wood sowie zehn weitere Opfer in einem Bürogebäude getötet. Schnell stellt sich heraus, dass es sich bei der Tatwaffe des Amokschützen um eine illegale Handfeuerwaffe handelt, was Jacobs Ehefrau Celeste Wood dazu verleitet, den Hersteller des Gewehrs auf Schadensersatz zu verklagen. Vertreten wird sie dabei von dem Anwalt Wendell Rohr, der die verwitwete Celeste tatkräftig bei dem Kampf gegen die Waffenindustrie unterstützt. Als es zwei Jahre nach der Bluttat endlich zum Prozess kommt, greift der Waffenhersteller jedoch auf den gnadenlosen Geschworenenberater Rankin Fitch zurück, der die Jury zu Gunsten des Konzerns beeinflussen soll. Der skrupellose Rechtsstreit wird noch abstruser, als plötzlich einer der Geschworenen beiden Parteien ein unmoralisches Angebot macht: Für die Summe von 10 Millionen Dollar will er die Jury dazu bewegen, sich für eine der beiden Seiten auszusprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (Nicholas Easter) Gene Hackman (Rankin Fitch) Dustin Hoffman (Wendell Rohr) Rachel Weisz (Marlee) Bruce Davidson (Durwood Cable) Bruce McGill (Dommer Harkin) Jeremy Piven (Laurance Green) Originaltitel: Runaway Jury Regie: Gary Fleder Drehbuch: Brian Koppelman, David Levien, Erick Cleveland, Matthew Chapman efter en roman af John Grisham Altersempfehlung: ab 12

