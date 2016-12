13th Street 20:13 bis 21:45 Drama Mord à la Carte - Ein angenehmer Ort zum Sterben USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Henry (Dylan Neal) wird in ein nobles Wellness-Resort eingeladen, um dort einen Vortrag zu halten. Maggie (Brooke Burns), die auch schon lange keinen Urlaub mehr hatte, lässt sich überreden, ihn zu begleiten. Doch kaum sind die beiden in dem Luxushotel angekommen, ist ihr kriminalistischer Spürsinn gefragt. Eine Reporterin, die kurz vorher verschwunden war, wird ermordet aufgefunden. Die Polizistin und ihr Gourmet-Detektiv-Kollege setzen alles daran, den Täter zu finden, und müssen außerdem aufpassen, nicht seine nächsten Opfer zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samantha Ferris (Captain Forsyth) Dylan Neal (Henry Ross) Brooke Burns (Maggie Price) Laura Mennell (Pauline Duquette) Matthew Kevin Anderson (Munro) Marc Senior (Bailey) Ali Skovbye (Abigail) Originaltitel: The Gourmet Detective: A Healthy Place to Die Regie: Scott Smith Drehbuch: Dawn DeKeyser, Becky Southwell, Dylan Neal