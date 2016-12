13th Street 17:00 bis 17:45 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Der Hacker USA 2009 Stereo 16:9 Merken "Die Faust" ist der Deckname für einen gemeinen Kreditkartenbetrüger. Um ihm auf die Schliche zu kommen, ermittelt das FBI undercover auf einem Computerkongress. Doch der begnadete Hacker Augie Harris (Josh Cooke) lässt Don (Rob Morrow) und sein Team auffliegen. Daraufhin ergreift ein Betrüger, der mit "Die Faust" in Verbindung steht, die Flucht und erschießt dabei einen Hotelboy. Augie Harris wird in Sicherheitsverwahrung genommen. Doch auch in Haft plant der Hacker ein virtuelles Duell mit "Die Faust". Gefährdet er damit Don's Ermittlungen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Sophina Brown (Nikki Betancourt) Aya Sumika (Liz Warner) Originaltitel: Numb3rs Regie: Julie Hébert Drehbuch: Julie Hébert Kamera: Ron Garcia, Ronald Víctor García Musik: Charlie Clouser

