13th Street 13:50 bis 14:40 Krimiserie Law & Order Rosarote Falle USA 2010 Stereo 16:9 Merken David DiNapoli und seine schrille Gemahlin Marielle haben ausgefallene Sexgewohnheiten, daher ist die Polizei recht überrascht, als sie David erstochen und mit rosa Handschellen in einem Hundekäfig angekettet findet. Weil Marielle ein Alibi hat und Davids teure Comic-Heft-Sammlung verschwunden ist, tippt man zunächst auf Raubmord. Auf der Suche nach den Heften stoßen Lupo und Bernard auf zwei Freunde von David, Marty Ashcroft und Josh Felner, die, wie man feststellt, in einer Art Interessengemeinschaft untereinander Geschäfte machen, um Vermögenswerte zu bunkern, die sie im Fall einer Scheidung mit ihren Ehefrauen nicht teilen müssten. Offenbar war Marielle dahinter gekommen, dass ihr Mann sich scheiden lassen wollte und hat ihn tödlich bestraft. Als sie auch noch in Verdacht gerät, ihren ersten Mann Larry vergiftet zu haben, dessen zu Diamant gepresste Asche sie immer bei sich trägt, lässt Cutter sie in Haft nehmen. Doch Marielle weist jede Schuld von sich und liefert den Detectives ein gänzlich anderes Mordmotiv und den dazu passenden Verdächtigen. Staatsanwalt Cutter kann den Verdächtigen mit einem pikanten Detail überführen, das nur dem Mörder bekannt vorkommen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Anna Gunn (Marielle Di Napoli) Originaltitel: Law & Order Regie: William Klayer Drehbuch: Ed Zuckerman Kamera: Manuel Billeter Musik: Mike Post

