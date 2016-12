Sky Bundesliga 19:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: Bundesliga 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund, 15. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Seit dem letzten Spieltag ist 1899 Hoffenheim das einzige ungeschlagene Team der Liga. Diesen Nimbus wollen die Kraichgauer auch gegen Dortmund verteidigen. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass die Hoffenheimer in den letzten fünf Spielen auch nur einen Sieg feiern konnten. Mit dem jüngsten 0:0 in Frankfurt waren sie dennoch zufrieden. "Wir wollten mehr, aber können mit dem Punkt leben", erklärte TSG-Stürmer Mark Uth. Ein ähnliches Fazit zog BVB-Coach Thomas Tuchel nach dem 1:1 in Köln: "Okay, dann ist es an diesem Tag eben ein Punkt, du nimmst ihn und fährst nach Hause." Was bringen die Dortmunder aus Sinsheim mit? Moderation: Michael Leopold, Experte: Dietmar Hamann, Kommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold Gäste: Gäste: Dietmar Hamann