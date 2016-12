Sky Bundesliga 07:45 bis 09:45 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Nach drei Siegen in Folge riss die Düsseldorfer Auswärts-Serie - bei den Würzburger Kickers reichte es nur zu einem 0:0. Ein Ergebnis, mit dem man im Lager der Fortuna trotzdem gut leben konnte. "Wir fahren jetzt ziemlich happy nach Hause, weil wir einen Punkt geholt haben", sagte der überragende Torwart Michael Rensing, der sein Team mit Glanzparaden vor einer Pleite bewahrte, "aber wir werden uns darüber unterhalten, was da alles in der Offensive schiefgelaufen ist." Beinahe alles lief bei Nürnbergs 1:3 gegen Sandhausen schief. Vor allem die zweite Hälfte war eine Katastrophe. "Was wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, war eine Frechheit, von vorne bis hinten", schi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie