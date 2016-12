Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Startschwierigkeiten USA 2013 Stereo 16:9 Merken In der Beringsee herrschen minus 39 Grad Außentemperatur: Kapitän Sig Hansen und seiner Crew bläst auf der "Northwestern" ein eisiger Nordwind ins Gesicht. In diesem Winter sind die Bedingungen am nördlichsten Ende des Pazifischen Ozeans besonders extrem. Doch von solchen Widrigkeiten dürfen sich die Krabbenfischer nicht aufhalten lassen, denn sie müssen ihre Fangkörbe vor dem Packeis retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Scott Campbell Jr. (Himself - Captain: Seabrooke) Aaron Steiner (Himself - Deck Boss & Engineer: Seabrooke) Mac White (Himself - Deckhand: Seabrooke) Kevin Davis (Himself - Deckhand: Seabrooke) Mike Fourtner (Himself - Deckhand: Time Bandit) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou

