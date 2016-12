Discovery Channel 14:25 bis 15:15 Dokumentation Achtung, Sprengung! USA 2009 Stereo 16:9 Merken In dieser Episode machen sich Dr. Braden Lusk und Dr. Paul Worsey auf den Weg nach Louisville, Kentucky, in die Geburtsstadt von Box-Legende Muhammad Ali. Dort bereiten zwei amerikanische Spreng-Profis den Abriss eines Bürokomplexes aus den 70er Jahren vor. Jeff Sizemore und Steve Pettigrew müssen bei ihrem Job hoch konzentriert zu Werke gehen: Das rund 20.000 Tonnen schwere Bauwerk besteht nämlich größtenteils aus sehr widerstandsfähigem Spannbeton und liegt außerdem direkt neben einer Hauptverkehrsstraße. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blowdown

