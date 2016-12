Sky Atlantic HD 04:55 bis 06:05 Serien The Newsroom News Night 2.0 USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mackenzie MacHale (Emily Mortimer) übernimmt die Leitung von "News Night". Sie bestimmt, dass die attraktive Finanzexpertin Sloan (Olivia Munn) ein regelmäßiges Segment in der Show bekommt. Producer Jim (John Gallagher, Jr.) bügelt einen Fehler aus, den eigentlich Maggie (Alison Pill) zu verantworten hat. - Temporeicher Serienhit über das Innenleben einer TV-News-Redaktion. Aus der Feder von Oscarpreisträger Aaron Sorkin ("The Social Network"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Daniels (Will McAvoy) Emily Mortimer (Mackenzie MacHale) Sam Waterston (Charlie Skinner) John Gallagher Jr. (Jim Harper) Alison Pill (Maggie Jordan) Thomas Sadoski (Don) Olivia Munn (Sloan Sabbith) Originaltitel: The Newsroom Regie: Alex Graves Drehbuch: Aaron Sorkin Kamera: Barry Ackroyd, Todd McMullen Musik: Alex Wurman Altersempfehlung: ab 6

