Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Serien Deckname Quarry Figure Four USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Buddy (Damon Herriman), ein Handlanger des "Brokers", überredet Mac (Logan Marshall-Green) zu einem brisanten Job: Er soll ihn bei einem gefährlichen Waffendeal den Rücken freihalten. Joni (Jodi Balfour), die ohnehin unter Macs launischem Verhalten leidet, kommt allmählich an ihre nervlichen Grenzen, als zwei Detectives sie zum Tod eines Kollegen befragen. Arthurs Ehefrau Ruth (Nikki Amuka-Bird) macht unterdessen die Bekanntschaft des undurchsichtigen Moses (Mustafa Shakir). - Vom Vietnamveteran zum Auftragskiller: Serienspannung im 70er-Look, von den Machern von "True Detective" und "Banshee". Schauspieler: Logan Marshall-Green (Quarry) Jodi Balfour (Joni) Peter Mullan (The Broker) Damon Herriman (Buddy) Nikki Amuka-Bird (Ruth) Jamie Hector (Arthur) Josh Randall (Tommy Olsen) Originaltitel: Quarry Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Jennifer Schuur Altersempfehlung: ab 16