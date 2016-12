Sky Atlantic HD 17:05 bis 17:35 Comedyserie Togetherness Jetzt aber Party USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Michelle (Melanie Lynskey) veranstaltet eine Party, um Geld für die geplante neue Schule zu sammeln. Brett (Mark Duplass) zieht es vor, stattdessen lieber mit Linda (Mary Steenburgen) und ihren spirituellen Freunden zu feiern, was in einen halluzinogenen Trip ausartet. - Vier Enddreißiger zwischen Familienfrust und eigenen Träumen: verblüffend realistische Comedy-Serie der Duplass-Brüder ("Cyrus"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Duplass (Brett Pierson) Melanie Lynskey (Michelle Pierson) Amanda Peet (Tina Morris) Steve Zissis (Alex Pappas) Peter Gallagher (Larry) John Ortiz (David) Mary Steenburgen (Linda) Originaltitel: Togetherness Regie: Jay Duplass, Mark Duplass Drehbuch: Jay Duplass, Mark Duplass, Steve Zissis Kamera: Jas Shelton Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 87 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 42 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 37 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 37 Min.