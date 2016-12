Sky Atlantic HD 13:55 bis 15:00 Serien Deadwood Sheriff Bullock USA 2004 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die U.S. Army unter der Führung von General Crook (Peter Coyote) rückt in Deadwood ein. Crook will sich an den Indianern rächen. Alma (Molly Parker) wird von ihrem verschuldeten Vater Otis (William Russ) bedroht. Sie erzählt Bullock (Timothy Olyphant) davon, der knüpft sich Otis vor und jagt ihn aus der Stadt. Als Alma davon erfährt, kommt es zwischen ihr und Bullock zu einer leidenschaftlichen Begegnung. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) John Hawkes (Sol Star) Robin Weigert (Calamity Jane) Kim Dickens (Joanie Stubbs) Dayton Callie (Charlie Utter) Originaltitel: Deadwood Regie: Davis Guggenheim Drehbuch: Ted Mann, David Milch Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 10:00 bis 15:00

Seit 276 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:00

Seit 51 Min. Der Leopard

Historienfilm

ARTE 13:50 bis 16:35

Seit 46 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 13:55 bis 14:50

Seit 41 Min.