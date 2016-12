Sky Atlantic HD 08:05 bis 10:00 Drama Boykott USA 2001 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alabama 1955, zur Zeit der Rassentrennung: Die schwarze Schneiderin Rosa Parks (Iris Little Parks) weigert sich, ihren Sitzplatz im Bus einem Weißen zu überlassen. Sie wird verhaftet. Am nächsten Tag diskutieren Bürgerrechtler den Vorfall. Der liberale Priester Martin Luther King (Jeffrey Wright) setzt einen Boykott der öffentlichen Busse durch, der über ein Jahr dauert. Schließlich wird die Segregation in öffentlichen Verkehrsmitteln gekippt. - Eindrucksvolle Geschichtsstunde über den brühmten Busboykott und den Aufstieg der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Wright (Dr. Martin Luther King, Jr.) Terrence Howard (Ralph Abernathy) CCH Pounder (Jo Ann Robinson) Carmen Ejogo (Coretta Scott King) Reg E. Cathey (E.D. Nixon) Brent Jennings (Rufus Lewis) Iris Little-Thomas (Rosa Parks) Originaltitel: Boycott Regie: Clark Johnson Drehbuch: Herman Daniel Farrell, Timothy J. Sexton Kamera: David Hennings Musik: Joseph Vitarelli Altersempfehlung: ab 12