Sky Emotion 21:55 bis 23:50 Filme Diana GB, F, S, B 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 1995 lebt Prinzessin Diana (Naomi Watts) getrennt von Prinz Charles und wartet auf die Scheidung. Dann tritt mit dem Arzt Hasnat Khan (Naveen Andrews) plötzlich eine neue Liebe in ihr Leben. Doch Dianas Berühmtheit wirft einen Schatten auf die aufkeimende Beziehung. - Naomi Watts brilliert als "Königin der Herzen" in einem hoch emotionalen Biopic von "Der Untergang"-Regisseur Oliver Hirschbiegel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Watts (Diana) Naveen Andrews (Hasnat Khan) Cas Anvar (Dodi Fayed) Charles Edwards (Patrick Jephson) Douglas Hodge (Paul Burrell) Geraldine James (Oonagh Shanley-Toffolo) Art Malik (Samundar) Originaltitel: Diana Regie: Oliver Hirschbiegel Drehbuch: Stephen Jeffreys Kamera: Rainer Klausmann Musik: Keefus Ciancia, David Holmes