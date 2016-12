Heimatkanal 13:45 bis 15:00 Heimatfilm Waldrausch D 1939 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der junge Bauingenieur Ambros kehrt aus Brasilien in seine alte Heimat nach Deutschland zurück, um dort einen Staudamm zu errichten. Doch in dem Großbauern Krispin erwächst ihm ein gefährlicher Gegner, der keine Gelegenheit auslässt, um das Projekt zum Scheitern zu bringen. Doch Ambros hat auch Freunde: Die junge Herzogin auf dem nahe gelegenen Schloss empfindet sogar mehr als Freundschaft für ihn. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Paul Richter (Ambros Luz) Hansi Knoteck (Beda) Erika Dannhoff (Herzogin) Hedwig Bleibtreu (Frau Luz) Karl Günther (Herzog) Eduard Köck (Waldrauscher) Hermine Ziegler (Frau von Zieblingen) Originaltitel: Forest Fever Regie: Paul Ostermayr Drehbuch: Karl Peter Gillmann, Peter Ostermayr Kamera: Hugo von Kaweczynski Musik: Herbert Windt Altersempfehlung: ab 12

