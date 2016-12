Heimatkanal 08:05 bis 09:40 Drama Liebe, Leidenschaft und Leid D 1943 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der junge Bauer Konrad hat sich Therese, das Bauernmädchen, zur zukünftigen Frau erwählt. Doch Therese erwidert seine Liebe nicht. Im Gegenteil: All ihre Gedanken gelten dem Maler Heinrich. Bei der Feier des Erntefestes erkennen sie, dass sie sich lieben. Konrad versucht in seiner Eifersucht, die beiden mit allen Mitteln auseinanderzubringen. Doch dadurch wird ihre Liebe nur noch größer. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Karin Hardt (Therese) Hilde Sessak (Anna) Margit Symo (Maria) Richard Häussler (Paul) Waldemar Leitgeb (Heinrich) Josef Sieber (Chef) Adolf Fischer (Konrad) Originaltitel: Liebe, Leidenschaft und Leid Regie: J. Alfred Holman Drehbuch: Kurt Heuser Kamera: Karel Degl Musik: Georg Sirnker Altersempfehlung: ab 12