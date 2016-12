Sky Action 22:50 bis 00:25 Actionfilm The Cold Light of Day USA, E 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit seinem Bruder und seinen Eltern bricht Geschäftsmann Will (Henry Cavill) in Spanien zu einem Segeltörn auf. Doch der entwickelt sich zu einem schrecklichen Albtraum: Als er vom Einkaufen zurückkehrt, ist seine Familie spurlos verschwunden. Die Entführer sind offenbar hinter einem geheimnisvollen Aktenkoffer her, den Wills Vater Martin (Bruce Willis) gestohlen haben soll. Denn hinter dem vermeintlichen biederen Familienvater steckt ein knallharter CIA-Agent, der sich mit den eigenen Leuten angelegt hat. - Dichter Actionthriller mit den starken Altstars Bruce Willis und Sigourney Weaver. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henry Cavill (Will) Sigourney Weaver (Carrack) Bruce Willis (Martin) Verónica Echegui (Lucia) Joseph Mawle (Gorman) Caroline Goodall (Laurie) Rafi Gavron (Josh) Originaltitel: The Cold Light of Day Regie: Mabrouk El Mechri Drehbuch: Scott Wiper, John Petro Kamera: Remi Adefarasin Musik: Lucas Vidal Altersempfehlung: ab 16