Motorvision.TV 14:05 bis 14:35 Magazin Perfect Ride Fahrerlebnis - Sparerlebnis D 2014 Stereo 16:9 Merken Mehr Leistung und trotzdem weniger Verbrauch? Mit Chiptuning soll das angeblich möglich sein. Ein Roadtrip über 3.000 Kilometer von Deutschland nach Spanien soll zeigen welche Wirkung der Einbau einer Tuning-Box hat. Außerdem in Perfect Ride: Welche An- und Umbauten versprechen noch ein "Fahrerlebnis mit Sparerlebnis"? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride

