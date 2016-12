Sky Krimi 08:30 bis 09:35 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Strange verletzt Jens Peter Raben, der ihn kurz zuvor als "Perk" identifiziert hat. Hatte er in Ulrik Strange wirklich den gesuchten Soldaten erkannt? Lund findet das Verhalten ihres Kollegen völlig unangemessen und beginnt, in seiner Vergangenheit zu recherchieren. Inzwischen ist auch Louises Vater, Oberst Jarnvig, an der Aufklärung dieser mysteriösen Mordfallserie interessiert und wird aktiv. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Nicolas Bro (Thomas Buch) Morten Suurballe (Lennart Brix) Charlotte Guldberg (Karina Munk Jørgensen) Preben Kristensen (Carsten Plough) Ken Vedsegaard (Jens Peter Raben) Stine Prætorius (Louise Raben) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Søren Sveistrup, Torleif Hoppe Kamera: Jørgen Johansson Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12