Sky Nostalgie 02:10 bis 03:45 Western Winnetou III D, JUG 1965 Nach dem Roman von Karl May 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der finstere Rollins (Rik Battaglia) sorgt mit seinen Intrigen für kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Weißen und Indianern. Der Bandit bezichtigt sogar Winnetou (Pierre Brice), den Sohn des Jicarillo-Häuptlings ermordet zu haben. Eine gnadenlose Jagd auf den unschuldigen Apachen und seinen Freund Old Shatterhand (Lex Barker) beginnt. - Dritter Teil der "Winnetou"-Saga mit einem unvergesslich wehmütigen Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lex Barker (Old Shatterhand) Pierre Brice (Winnetou) Rik Battaglia (Rollins) Ralf Wolter (Sam Hawkens) Carl Lange (Gouverneur von New Mexico) Veljko Marici (Vermeulen) Ilija Ivezic (Clark) Originaltitel: Winnetou Regie: Harald Reinl Drehbuch: Joachim Bartsch, Harald G. Petersson Kamera: Ernst W. Kalinke Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 12

