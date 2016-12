Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Verfluchtes Gold USA 1964 Merken Wegen eines Goldraubes hat Sam Logan eine langjährige Haftstrafe verbüßt. Ben Cartwright nimmt den alten Bekannten auf der Ponderosa auf. Da taucht Kopfgeldjäger Frank Reed in Virginia City auf, um von Sam das Versteck des Goldes zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Dan Duryea (Sam Logan) Virginia Gregg (Angie Malone) Tim Mcintire (Mike Crawford) Originaltitel: Bonanza Regie: Donald McDougall Drehbuch: David Dortort, Ken Pettus, Robert Sabaroff Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose