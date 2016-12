MGM 02:00 bis 03:30 Thriller 7 Stunden Angst USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Frau des Geschäftsmannes David Reardon (Ron Leibman) ist ermordet worden. Richter John Eden (Beau Bridges) kann die drei mutmaßlichen Mörder nicht verurteilen: das entscheidende Indiz, eine Handtasche, fehlt. Da lässt Reardon die Frau des Richters entführen und gibt ihm sieben Stunden Zeit, die Tasche herbeizuschaffen. - Jede Sekunde zählt in diesem von Beau Bridges selbst inszeniertem Thriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beau Bridges (John Eden) Ron Leibman (David Reardon) Julianne Phillips (Lisa Eden) Tiny Ron (Ira Martin) Al Freeman Jr. (Danny Larwin) Reggie Johnson (Chino) Tony Lee Troy (Kiki) Originaltitel: Seven Hours to Judgment Regie: Beau Bridges Drehbuch: Walter Davis, Elliot Stephens Kamera: Hanania Baer Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16

