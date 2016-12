MGM 23:15 bis 00:35 Actionfilm Best of the Best 3 - No Turning Back USA 1995 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Liberty wäre eine beschauliche Kleinstadt im amerikanischen Mittelwesten, wenn da nicht eine Gang ultrabrutaler Skinheads wäre. Mit blankem Rassismus terrorisiert sie unschuldige Mitbürger und schreckt auch vor eiskaltem Mord nicht zurück. Als Tommy Lee (Phillip Rhee) seine Familie in Liberty besucht, wird er bald zum Ziel hinterhältiger Attacken. Doch Tommy weiß sich zu wehren. Es kommt zum Krieg - einer gegen alle. - Regiedebüt von Hauptdarsteller Phillip Rhee und eine direkte Fortsetzung zu "Best of the Best 2 - Der Unbesiegbare". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Phillip Rhee (Tommy Lee) Christopher McDonald (Jack Banning) Gina Gershon (Margo Preston) Mark Rolston (Donnie Hansen) Peter Simmons (Owen Tucker) Dee Wallace-Stone (Georgia) Cristina Anzu Lawson (Karen Banning) Originaltitel: Best of the Best 3: No Turning Back Regie: Phillip Rhee Drehbuch: Barry Gray, Deborah Scott Kamera: Jerry Watson Musik: Barry Goldberg Altersempfehlung: ab 16