MGM 20:15 bis 21:50 Actionfilm Karate Tiger IV - Best of the Best USA 1989 Nach einer Vorlage von Phillip Rhee, Paul Levine Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kampfsport ist ihr Leben. Fünf Amerikaner, die sich auf den Full-Contact-Karate-Kampf in Seoul vorbereiten, sind die Besten. Ihr Gegner: Das koreanische Elite-Team, bisher unbesiegt. Die Sportler unterwerfen sich den knallharten Trainingsmethoden ihres Coaches. Um die tödlichen Gefahren des Kampfes zu bestehen, treibt der Coach die Männer über ihre Grenzen hinaus. Die fünf zu allem entschlossenen Kämpfer stellen sich in Seoul ihrem aggressiven koreanischen Gegner. Es wird ein Kampf auf Leben und Tod. - US-amerikanischer Martial-Arts-Film von Robert Radler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Roberts (Alex Grady) James Earl Jones (Trainer Couzo) Sally Kirkland (Catherine Wade) Phillip Rhee (Tommy Lee) Louise Fletcher (Mrs. Grady) Christopher Penn (Travis Brickley) John Dye (Virgil Keller) Originaltitel: Best of the Best Regie: Robert Radler Drehbuch: Paul Levine Kamera: Doug Ryan Musik: Paul Gilman Altersempfehlung: ab 16