Eli Wakefield (Burt Lancaster) möchte mit seinem Sohn (Donald MacDonald) von Kentucky nach Texas auswandern. Die beiden werden von den Fromes verfolgt. In einer kleinen Stadt wird Wakefield von einem Polizisten verhaftet. Der will ihn gegen Lösegeld an die Fromes ausliefern. - Das Regiedebüt von Burt Lancaster: ein Edelwestern vor herrlicher Landschaftskulisse. In Google-Kalender eintragen