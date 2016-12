MGM 10:15 bis 11:40 Katastrophenfilm 10.5 - Apokalypse USA, CDN 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Erdbeben der Stärke 7,9 hat Seattle erschüttert. Dabei sind Menschen gestorben und das 184 Meter hohe Wahrzeichen ¿Space Needle" ist in sich zusammengefallen. Geologin Samantha Hill (Kim Delaney) ahnt, dass das erst der Anfang war und bald die ganze Westküste bedroht ist. Keiner glaubt ihren Vorahnungen, schon gar nicht der Chef des dafür einberufenen Krisenstabs. Bis das nächste Beben San Francisco erreicht. - Zweiteiliger TV-Thriller mit Katastrophenalarm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kim Delaney (Dr. Samantha Hill) Dean Cain (Brad) Frank Langella (Dr. Earl Hill) Beau Bridges (Präsident Paul Hollister) David Cubitt (Dr. Jordan Fisher) Oliver Hudson (Will) Garcelle Beauvais-Nilon (Natalie Warner) Originaltitel: 10.5: Apocalypse Regie: John Lafia Drehbuch: John Lafia Kamera: David Foreman Musik: Henning Lohner Altersempfehlung: ab 12