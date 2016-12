MGM 07:20 bis 08:50 Komödie Party Date - Per Handy zur großen Liebe USA 2008 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mandy (Ashley Tisdale) hat mit ihrer dicken Brille und ihrem reichlich autoritärem Vater wenig zu lachen. Zu ihrem 18. Geburtstag brummt ihr Daddy ihr erst mal Hausarrest auf. Da die Schülerin aber genau an diesem Tag ein Date mit dem coolsten Kerl der Schule hat, versucht sie mit Hilfe ihrer Freundinnen und vielen Handy-Tricksereien doch noch zur Verabredung zu kommen. - Teenie-Spaß mit der "High School Musical"-Durchstarterin Ashley Tisdale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashley Tisdale (Mandy Gilbert) Kevin Pollak (Tom Gilbert) Robbie Amell (Drew Patterson) Shenae Grimes (Cayenne) Lauren Collins (Alexa) Cindy Busby (Lisa Cross) Marie-Marguerite Sabongui (Blair) Originaltitel: Picture This Regie: Stephen Herek Drehbuch: Temple Mathews Kamera: Bernard Couture Musik: Richard Marvin