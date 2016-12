Spiegel TV Wissen 22:30 bis 23:25 Dokumentation The New Delhi - Eine Stadt, fünf Geschichten D 2012 Merken In Bangalore boomt die Computerbranche, Mumbai punktet mit einer der größten Filmindustrien der Welt. Doch was ist mit Delhi, der Hauptstadt? Delhi ist eine Mischung aus Geschichte und Gegenwart, ein Nebeneinander sozialer Extreme und höchst unterschiedlicher Entwicklungsphasen. Fünf sehr unterschiedliche Charaktere sprechen über ihre Träume, ihre Ängste und Hoffnungen und: über Delhi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The New Delhi - Eine Stadt, fünf Geschichten