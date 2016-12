Spiegel TV Wissen 16:50 bis 17:35 Reportage Boulevard der Eitelkeiten - Die Kö in Düsseldorf D 2015 Merken Die Kö in Düsseldorf: Vorzugsweise trägt sie Pelz, die Nase ziemlich hoch und fast immer zu dick auf: Die Kö-Tussi, die typische Düsseldorferin, die in zigfacher Ausfertigung tagtäglich auf der Königsallee zu beobachten ist - jener Prachtstraße, die nicht mal einen Kilometer lang ist und gesäumt von den teuersten Labels dieser Welt. SPIEGEL TV WISSEN über Glanz und Niedergang einer Prachtstraße. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Boulevard der Eitelkeiten - Die Kö in Düsseldorf

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 86 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 41 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 36 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 36 Min.