Silverline 23:25 bis 00:55 Actionfilm Attack of the Yakuza USA 2008 Auf einer einsamen Farm, mitten in der Wüste, lebt eine kleine Familie allein und zurückgezogen. Was Lisa nicht ahnt, ihr Mann Jack hat eine dunkle Vergangenhei? In diesem Sommer fährt ihre Tochter Maddy das erste mal ins Sommercamp, während Lisa und Jack die Zeit nutzen wollen, ihr Haus zu renovieren. Doch eines Abends überfällt eine Bande maskierter und schwer bewaffneter Männer die Farm. Jack versucht verzweifelt seine Frau, sich und ihr Haus zu schützen. Dennoch ist es ein ungleicher Kampf mit Hammer und Nägeln gegen Feuerwaffen und eine Überzahl an Gegnern. Schauspieler: Johnny Yong Bosch (Jack Ellis) Dan Southworth (Yoshi) Pamela Walworth (Lisa Ellis) Motoko Nagino (Sakura) Jodie Moore (Father) Tadahiro Nakamura (Yukio) Panuvat Anthony Nanakornpanom (Hadu) Originaltitel: Broken Path Regie: Koichi Sakamoto Drehbuch: Michael G. Cooney Musik: Cody Westheimer Altersempfehlung: ab 18