Silverline 17:15 bis 18:40 Actionfilm Dark Nemesis USA 2011 20 40 60 80 100 Merken In einer post-apokalyptischen Welt, die von kriegerischen Banden regiert wird, schmieden ein paar verzweifelte Soldaten einen Plan: Sie wollen den Schatz eines Warlords stehlen und ein neues Leben beginnen. Dabei droht ihnen jedoch die Gefahr, von grausamen Henkern auf schreckliche Weise getötet zu werden. Die Männer fliehen deshalb in ein verbotenes und verwüstetes Land, das Schattenreich. Dort sind nicht nur die Häscher der Warlords hinter ihnen her - sie müssen sich auch gegen die Furcht einflössenden Kreaturen wehren, die dort herrschen, und um ihr Leben kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle Walsh (Xan) Aaron Farb (Cal) Debra Lopez (Tana) Bruce Spielbauer (The Trader) R. Michael Gull (Dak) Matt Ukena (Murdock) Alisa Venus (Kuro) Originaltitel: Dark Nemesis Regie: Drew Maxwell Drehbuch: Drew Maxwell Kamera: Drew Maxwell Altersempfehlung: ab 12

