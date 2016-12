ARD alpha 01:55 bis 02:40 Magazin plietsch. Lecker Fleisch - die wichtigsten Fakten D 16:9 Live TV Merken Jeder Deutsche isst pro Jahr im Schnitt mehr als 60 Kilogramm Fleisch. Aber wie viel ist gesund? Woran erkennt man gutes Fleisch? Und wie grillt man es richtig? "plietsch." zeigt Tricks, mit denen sich Fleisch länger hält, und testet eine sehr spezielle Delikatesse: fünf Wochen altes Fleisch. Gammel- oder Gourmetfleisch? Das sündhaft teure Dry Aged Beef wird von Kennern geschätzt. Der Appetit auf Fleisch wächst weltweit, daher ist Fleisch so beliebt wie umstritten. Massentierhaltung ist vielfach Tierquälerei. Daher forschen Wissenschaftler am Fleisch der Zukunft. Gibt es irgendwann nur noch Burger aus dem Labor oder Fleisch, hergestellt aus Pflanzen oder proteinreichen Insekten? "plietsch." präsentiert die wichtigsten Fakten rund ums Thema Fleisch. Es kommen auch Prominente zu Wort, die, mal witzig, mal nachdenklich, ihre eigenen Erkenntnisse dazu beisteuern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: plietsch.

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 337 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 147 Min. Liebe, Lügen, Leidenschaften

Drama

Das Erste 01:20 bis 02:53

Seit 77 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 67 Min.