ARD alpha 14:30 bis 14:55 Kindersendung Checker Tobi Der Intelligenz-Check D 2015 2016-12-19 07:00 16:9 Live TV Merken Gleich zu Beginn trifft Tobi den wohl besten Kopfrechner Deutschlands. Rüdiger Gamm löst Aufgaben, die normalerweise nur ein Computer knacken kann. Er berechnet zum Beispiel 37 mal 37 mal 37 blitzschnell im Kopf! Unfassbar! Aber ist Rüdiger deshalb extrem intelligent? Und wie sieht es mit all denen aus, die so etwas nicht können - sind sie dann dumm? Zusammen mit Rüdiger checkt Tobi, welche verschiedenen Arten von Intelligenz es gibt. Manche Menschen können richtig schnell Kopfrechnen, andere sind talentierte Zeichner und wieder andere können sich richtig lange Texte merken. Aber, Intelligenz zu messen ist auch für Wissenschaftler extrem schwierig. Psychologin Marion zeigt Tobi wie IQ-Tests aufgebaut sind und stellt auch dem Checker einige Aufgaben. Wie er damit wohl zu Recht kommt? Eine von Tobis Checkerfragen lautet: "Was ist soziale Intelligenz?" Das löst Tobi im Team - bei einem actionreichen "Intelligenz-Parcours". Zum Schluss trifft Tobi richtig schlaue Vögel. Forscherin Auguste von Bayern arbeitet mit Krähen, die so clever sind, dass sie sich sogar Werkzeuge bauen können. Aber können die Krähen wirklich alle Aufgaben lösen, die Auguste und Tobi ihnen stellen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Krell Originaltitel: Checker Tobi Regie: Martin Tischner, Johannes Honsell, Imke Hansen

