Animal Planet 11:05 bis 11:50 Dokumentation Sitz, Platz, Aus! Tierische Nervensägen USA 2012 Godrick und Biscuit sind normalerweise ein Herz und eine Seele. Doch bei Salamipizza hört die Freundschaft auf, und die Küche wird zum Kriegsschauplatz. Auch Maji hat eine besondere Leidenschaft: Schon als kleiner Welpe konnte der Hund an keinem Mülleimer vorbeilaufen, ohne den Inhalt genauestens zu inspizieren. Inzwischen ist Maji ein 50 Kilo schwerer Koloss, der alles frisst, was ihm in die Quere kommt. Frauchen Rebecca hat nun eine Überwachungskamera installiert, um zu sehen, was der dicke Vierbeiner in ihrer Abwesenheit anstellt, um an Futter zu kommen. Die Aufzeichnung macht sie sprachlos. Originaltitel: Bad Dog!