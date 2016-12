National Geographic Wildlife 04:50 bis 05:45 Dokumentation Savage Kingdom Bleiches Rudel GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Afrikas Savanne kennt kein Erbarmen - erst recht nicht für ein kleines Rudel Wildhunde. Völlig verzweifelt sucht die Familie nach einem sicheren Zufluchtsort, um ihre sechs Welpen aufzuziehen. Doch das Reich der Wildnis hält Herausforderungen bereit, die die Tiere bis an ihre Grenzen gehen lassen. Der neue Unterschlupf liegt ausgerechnet mitten in einem Gebiet voller Rivalen, die alles dran setzen, den Nachwuchs zu verspeisen. Reicht die Entschlossenheit der Anführer Teemana und Malao aus, um das Überleben der Jungen zu sichern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Savage Kingdom

