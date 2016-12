National Geographic Wildlife 23:25 bis 00:15 Dokumentation Expedition Wild Winter im Yellowstone-Nationalpark USA 2009 2016-12-17 16:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Der eiskalte Winter im Yellowstone-Nationalpark bricht herein. Casey Anderson schreckt das allerdings nicht ab. Im Gegenteil, er dringt immer weiter in die dichten Wälder vor, um Zeuge des alljährlichen Überlebenskampfes zu werden, der sich bei Einbruch der Kälte unter den hier beheimateten Arten abspielt. Aber welcher Strategien bedienen sich die Tiere, um für den langen Winter gerüstet zu sein? In eindrucksvollen Bildern dokumentiert "Expedition Wild" in dieser Episode, wie sich die Tierwelt im Yellowstone-Nationalpark systematisch auf die kalte Jahreszeit vorbereitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston Musik: Craig Minowa