National Geographic Wildlife 14:25 bis 15:20 Dokumentation Expedition Wild Begegnungen mit einem Grizzly USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Casey und Brutus sind ein eingespieltes Team. Seit Casey den Grizzly durch sein mutiges Eingreifen vor dem Einschläfern rettete, sind die beiden unzertrennlich und gehen miteinander durch dick und dünn. "Expedition Wild" gewährt in dieser Episode faszinierende Einblicke in das Leben von Casey Andersons und seinem besten Freund, dem Bären Brutus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston

