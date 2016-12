National Geographic Wildlife 11:10 bis 12:00 Dokusoap Der Hundeflüsterer Seven, Macy, and Lex USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In der heutigen Folge muss der Hundeflüsterer Jeff und Kelly Ong zur Hand gehen. Um ihrem neurotischen Liebling Kaylie zu helfen, hatte das Paar einen zweiten Hund gekauft. Doch der Neuzugang namens Seven entpuppte sich bald als aggressiv und erwies sich damit als keine besonders große Hilfe. In der Hoffnung, ein weiterer Hund könnte die Situation entspannen, beschlossen Jeff und Kelly schließlich, das Trio komplett zu machen und kauften Hund Nummer 3: Bella. Die Hündin wirkte zunächst ruhig - aber dann explodierte auch sie. Cesar Millan versucht nun, eine neue Ballance ins Leben der Ongs zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cesar Millan (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer Regie: Peter Rader Drehbuch: Glenn Kirschbaum, Jim Milio Musik: Anouk Erni, Andrew Keresztes