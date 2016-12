National Geographic Wildlife 05:00 bis 05:45 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Udderly Frozen USA 2014 2016-12-17 08:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Ganz gleich ob Tierärzte, Kälber oder Katzen: Wenn Väterchen Frost nach Michigan kommt, hört der Spaß für alle auf. Während die Farmer und ihre Tiere versuchen, sich auf die eisigen Temperaturen einzustellen, hält Dr. Pol sich mit Arbeit warm - in seiner unterbesetzten Klinik gibt es genug davon. Trotzdem hindert ihn der Stress nicht daran, geduldig alles zu geben. So hat er u.a. mit gefrorenen Zitzen zu tun, er kümmert sich um ein krankes Schwein und hilft bei der Geburt eines riesigen Kalbs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol