ARTE 17:05 bis 17:55 Dokumentation Des Kaisers ewige Armee Chinas Terrakotta-Krieger GB 2014 2017-01-07 12:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Nachricht von der Entdeckung der sagenhaften Terrakotta-Armee ging 1974 um die ganze Welt. Erste Ausgrabungen förderten jedoch nur einen Bruchteil dieses unermesslichen Schatzes zutage. Die Dokumentation berichtet exklusiv über die Forschungsarbeiten des University College London sowie des Museums der Terrakotta-Armee und macht jüngste Erkenntnisse zugänglich. Die Terrakotta-Armee blieb über 2.200 Jahre lang unentdeckt. Die Figuren gehören zur größten jemals gebauten Grabanlage, dem Mausoleum des sagenumwobenen ersten Kaisers von China einem Mann, der zu Lebzeiten all seine Rivalen besiegte, China vereinte und mit einer Sprache, einer Währung und Gesetzen zurückließ. Die Funde der Wissenschaftler und Archäologen zeichnen ein lebendiges Bild dieser vergangenen Welt. Neben zahlreichen bisher unveröffentlichten Forschungsergebnissen liefert die Dokumentation Informationen über die wahren Ausmaße der Grabanlage und die Anzahl der Krieger. Die eindrucksvolle Armee umfasst über 8.000 Fuß- und Reitsoldaten, Pferde, Streitwagen, Waffen und eine umfangreiche Nachhut aus Beamten, Akrobaten, Ringern und Konkubinen. All diese Wegbegleiter sollten jederzeit bereit sein, dem Kaiser dabei zu helfen, von seiner Totenstätte aus weiter zu regieren. Die Dokumentation erklärt, dass die Waffen des tönernen Heeres keine Nachbildungen waren, sondern echt sind sie sollten im Totenreich genauso effizient töten können wie im Diesseits. Anhand von 3D-Computeranimationen von den Köpfen der Soldaten wird nachvollzogen, wie diese hergestellt wurden ein faszinierendes Zeugnis der weit entwickelten Technologie und Gesellschaft des alten Chinas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: China's Terracotta Warriors Regie: Ian Bremner

Jetzt im TV Sportschau

Magazin

Das Erste 16:10 bis 18:50

Seit 86 Min. Abenteuer Leben täglich

Magazin

kabel eins 16:55 bis 17:55

Seit 41 Min. taff

Magazin

ProSieben 17:00 bis 18:00

Seit 36 Min. Die Mosel

Dokumentation

3sat 17:00 bis 17:45

Seit 36 Min.