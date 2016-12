ARTE 13:50 bis 16:35 Historienfilm Der Leopard I, F 1963 Nach einer Vorlage von Giuseppe Tomasi di Lampedusa 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sizilien, um die Mitte des 19. Jahrhunderts: Der konservative Don Fabrizio weilt mit seiner Familie beim Gottesdienst in der Schlosskapelle. In die Gebete und Litaneien dringen verworrene Rufe von draußen. Nach der Messe wird die kleine Gemeinde mit einer beunruhigenden Nachricht konfrontiert: Volksheld Garibaldi, Vorkämpfer für ein vereintes Italien, ist mit seinen "tausend Rothemden" in Marsala gelandet. Zur Überraschung seiner Standesgenossen stellt sich der Fürst, letzter Spross des uralten Geschlechts der "Leoparden", auf die Seite der neuen Herrschaft, der sich auch sein Neffe Tancredi angeschlossen hat. Während eines Aufenthalts der Familie auf ihrem Landsitz in Donnafugata flirtet Tancredi mit Concetta, der ältesten Tochter des Fürsten Don Fabrizio. Dieser sperrt sich jedoch gegen eine eheliche Verbindung der beiden. Auf einem Empfang der Honoratioren von Donnafugata verliebt sich Tancredi in Angelica, die Tochter des Bürgermeisters Don Calogero Sedara. Don Fabrizio, der erkannt hat, dass die Vermischung der vermögenden Bourgeoisie mit der zum Abstieg verurteilten Aristokratie nur noch eine Frage der Zeit ist, fördert diese Verbindung mit aller Kraft. Bald darauf entscheidet sich Sizilien für ein vereintes Königreich Italien unter König Viktor Emanuel II. Anlässlich eines großen Balls in Palermo wird Angelica von Tancredi und dem Fürsten in die aristokratische Gesellschaft eingeführt. Der gesellschaftliche Wandel ist nicht mehr aufzuhalten, und der Einfluss des Bürgertums wächst und wächst - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Don Fabrizio, Fürst von Salina) Claudia Cardinale (Angelica Sedara) Alain Delon (Tancredi Falconeri) Paolo Stoppa (Don Calogero Sedara) Rina Morelli (Fürstin Maria Stella Salina) Romolo Valli (Pater Pirrone) Mario Girotti (Graf Cavriaghi) Originaltitel: Il Gattopardo Regie: Luchino Visconti Drehbuch: Suso Cecchi d'Amico, Pasquale Festa Campanile, Enrico Medioli, Massimo Franciosa, Luchino Visconti Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Nino Rota