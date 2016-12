ARTE 08:30 bis 08:55 Magazin X:enius Stress - Wie bewältigen? D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Informationsflut, Hetze, Termindruck: Unser Stresslevel ist hoch; meist nicht nur punktuell, sondern auf Dauer und das schadet unserer Gesundheit. Wie können wir Stress bewältigen? Eine Methode, das Achtsamkeitstraining, ist gerade sehr angesagt und Gegenstand wissenschaftlicher Studien. Es wird in Workshops praktiziert, aber auch als Therapie verordnet und soll helfen, die innere Haltung zu verändern und sich über eigene Denkprozesse bewusster zu werden. Was das konkret heißt, erleben die "Xenius"-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner in der Achtsamkeitsgruppe einer Reha-Klinik. "Xenius" zeigt auch, wie die Wissenschaft versucht, die Wirkung der Achtsamkeit zu messen. Was macht es physiologisch für einen Unterschied, ob wir eine Situation als Belastung oder als Herausforderung empfinden? Und wie verändert es unser Stress-System, wenn wir einen "grünen Bereich" für uns entdeckt haben; etwas, das uns entspannt und das wir in Stresssituationen praktizieren oder einfach nur gedanklich abrufen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carolin Matzko, Gunnar Mergner Originaltitel: X:enius