ARTE 05:10 bis 06:30 Musik Savages - Live in Paris F 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Definition von "hybrid" lautet "durch Kreuzung verschiedener Dinge entstanden". Auf die Band Savages trifft das sehr gut zu, sowohl in puncto Vorleben ihrer Mitglieder eine Schauspielerin, eine Pilotin, eine Angestellte in einer psychiatrischen Klinik , als auch deren Herkunftsländer: Frontfrau Jehnny Beth alias Camille Berthomier ist Französin, die drei anderen Bandmitglieder stammen aus London. Die Gruppe mit dem vom Roman "Herr der Fliegen" inspirierten Namen eroberte 2013 mit ihrem Debütalbum "Silence Yourself" die weltweite Punkrock-Szene im Sturm. Aber die Band auf die Punk-Schublade zu beschränken, hieße sie zu beschneiden, denn ihre Musik lässt zahlreiche Einflüsse heraushören, vom Macho-Charisma eines Nick Cave bis hin zur Explosionskraft von PJ Harvey. Hier kommen Rockfans jeder Couleur auf ihre Kosten. Auch wenn die Band seit ihrem zweiten Album "Adore Life" die gesamte Fachpresse in der Tasche hat, gibt sie in ihren Live-Performances nach wie vor alles. Nach einer schönen Privatsession im Studio 204 treffen sie ihre alten Kumpels von Bo Ningen in La Cigale. Denn wie sie dem "New Musical Express" sagten: "Ihr könnt nicht verstehen, wer wir sind, solange ihr uns nicht live gesehen habt." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Savages à la Cigale Regie: Antoine Carlier