Jessica Butcher ist frisch gebackene Mutter und zugleich eine der wenigen erfolgreichen Unternehmerinnen in einer von Männern dominierten Branche: der Technikindustrie. Dass auch Mamas Karriere machen können und flexible Arbeitszeiten haben, liegt ihr sehr am Herzen. In der Rolle einer Reporterin, die eine Dokumentation über berufstätige Mütter in Entwicklungsländern macht, reist sie nach Sri Lanka. Hier ist die Arbeitslosenquote bei Frauen doppelt so hoch wie die der Männer. Jessica beschließt, ein Berufsbildungszentrum vor Ort aufzubauen - aber das ist schwieriger, als sie es sich vorgestellt hatte.

