Disney Cinemagic 23:05 bis 23:50 Trickfilm Die Muppets -Briefe an den Weihnachtsmann USA 2008 Dolby 16:9 HDTV

Weihnachten steht vor der Tür und da dürfen Kermit, Gonzo, Miss Piggy und der Rest der Muppetbande natürlich nicht fehlen! Als Gonzo vergisst seine drei Briefe an den Weihnachtsmann abzuschicken, benötigt er die Hilfe von Kermit und den anderen Muppets. Gemeinsam machen sich die Freunde auf den Weg zum Nordpol, um die Briefe persönlich zu überbringen und Gonzos Weihnachtswunsch wahr werden zu lassen. Auf ihrer großen Reise erkennen sie wie schön die Weihnachtszeit sein kann, wenn man sie mit all jenen verbringt, die einem besonders am Herzen liegen. Das urkomische Weihnachtsabenteuer Die Muppets - Briefe an den Weihnachtsmann verzaubert mit umwerfenden Gastauftritten von Whoopi Goldberg, Uma Thurman, Nathan Lane und weiteren Stars, sowie mit brandneuem Bonusmaterial und unvergesslicher Musik.

Schauspieler: Madison Pettis (Claire) Jane Krakowski (Claires Mutter) Richard Griffiths (Weihnachtsmann) Nathan Lane (Frank Meany) Michael Bloomberg (Bürgermeister Michael Bloomberg) Whoopi Goldberg (Taxifahrerin) Uma Thurman (Joy) Originaltitel: A Muppets Christmas: Letters to Santa Regie: Kirk R. Thatcher Drehbuch: Jason Segel, Nicholas Stoller Kamera: Luke Geissbuhler Musik: Paul Williams, Chris Caswell