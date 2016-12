Disney Cinemagic 10:45 bis 12:00 Trickfilm Ferkels großes Abenteuer USA 2003 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ferkel kann es einfach nicht verstehen. Wieder einmal haben seine Freunde aus dem Hundertmorgenwald einen Plan ohne ihn ausgeheckt. Traurig zieht er von dannen und fragt sich, ob er überhaupt jemandem etwas bedeutet? Winnie Puuh, Tigger, I-Aaah und Rabbit kommen in Ferkels Haus und entdecken ein Bilderalbum, in dem Ferkel liebevoll all die wunderbaren gemeinsamen Erlebnisse festgehalten hat. Während sie in Gedanken diese Geschichten noch einmal erleben, wird ihnen bewusst, welche wichtige Rolle Ferkel bei ihren Abenteuern gespielt hat und wie viel er ihnen bedeutet. Ferkel kann es einfach nicht verstehen. Wieder einmal haben seine Freunde aus dem Hundert-Morgen-Wald einen Plan ohne ihn ausgeheckt. Er scheint zu klein, um zu helfen, zu klein, um von seinen Freunden wahrgenommen zu werden. Ferkel fragt sich, ob er überhaupt jemandem etwas bedeutet. Verfolgt von einem wilden Bienenschwarm retten sich alle Freunde in Ferkels Haus und stellen fest, dass er verschwunden ist. Sie entdecken dort ein Fotoalbum, in dem Ferkel liebevoll all die wunderbaren gemeinsamen Erlebnisse festgehalten hat. Während sie durch das Album blättern und in Gedanken diese Geschichten noch einmal erleben, wird ihnen bewusst, welche wichtige Rolle Ferkel dabei gespielt hat und wie viel ihnen dieser kleine Freund bedeutet. Da haben die Freunde eine tolle Idee, wie sie alles wieder gutmachen können ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Piglet's Big Movie Regie: Francis Glebas Drehbuch: Brian Hohlfeld Musik: Carl Johnson Altersempfehlung: ab 6