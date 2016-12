Disney XD 02:25 bis 02:45 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 27 Die Gesellschaft des Blinden Auges USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der Suche nach dem Autor der geheimen Aufzeichnungen, macht Dipper eine ungeheuerliche Entdeckung. Um ihre missglückten Sommerromanzen zu vergessen, schließt sich Mabel ihm an und beide versuchen gemeinsam das Geheimnis von Gravity Falls zu lüften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Sunil Hall Drehbuch: Matt Chapman, Alex Hirsch

