National Geographic 23:35 bis 00:20 Dokumentation Drogen im Visier Chaos im Kartell USA 2014 2017-01-10 01:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Drogengeschäfte werden von mächtigen Kartellen gelenkt. Sie kontrollieren die Schmugglerrouten, über die das Rauschgift transportiert wird und schrecken vor keinem noch so grausamen Mittel zurück, um Gegner auszuschalten. Auch die einzelnen Syndikate bekämpfen sich gegenseitig bis aufs Blut. Erpressung, Entführung und Gewaltdelikte stehen bei diesen kriminellen Organisationen an der Tagesordnung. Schließlich will jedes Kartell das größte Stück vom lukrativen Drogenkuchen für sich beanspruchen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.