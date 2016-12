National Geographic 22:40 bis 23:35 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Flug PAL434 - Bombenattentat an Bord CDN 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken 11. Dezember 1994: Ein Terrorist schmuggelt Bestandteile zum Bau einer Bombe in eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft PAL und deponiert den Sprengsatz unter seinem Sitz. Während eines Zwischenstopps auf den Philippinen geht der Attentäter von Bord. Wenig später reißt eine Explosion ein gewaltiges Loch in den Flieger. Ein Mensch stirbt, zehn werden verletzt. An Bord bricht Panik aus. Wer steckte hinter dem Anschlag? NATIONAL GEOGRAPHIC zeigt, dass das Bombenattentat an Bord von PAL 434 nur ein Test für einen weitaus größeren Terroranschlag war... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Sam Kalilieh (Ramzi Yousef) Moody El-Karaouni (Abdul Hakim Murad) Von Flores (Ed Reyes - Captain) Johnson Trinh (Flight Engineer) Mike Realba (Jamie Herrera - Co-Pilot) Isai Rivera Blas (Fernando Bayot - Steward) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Michael Barnes Drehbuch: Mike Sheehan Musik: Anthony Rozankovic